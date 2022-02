La sammarinese Claudia Campo e riminese Catia Piccioni hanno vinto la tappa romana del campionato italiano a squadre nella categoria Master 35 di beach volley. In finale la coppia italo/sammarinese ha superato Carmen Fortuna e Silvia Scarpitta del Beach Volley Camp, teste di serie n°1, il duo della Beach & Park ha perso nettamente il primo set per 12 a 21 per poi vincere il secondo parziale (21/15) e il tie-break (15/7).