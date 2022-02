Beach Volley: Claudia Campo e Katia Piccioni sono bronzo a Rovigo

Esordio con terzo posto per la Beach & Park San Marino, rappresentata dalla sammarinese Claudia Campo e dalla romagnola Katia Piccioni, nella tappa di Rovigo del Campionato italiano a squadre di Beach Voley 2x2 organizzato dalla Fipav. La coppia italo-sammarinese ha gareggiato nella categoria Silver (le altre sono Gold, Bronze e Over 35), disputando un ottimo torneo. Nella finale per il terzo posto Campo e Piccioni si sono ritrovate contro Casotto/Bisello che le avevano sconfitte all’esordio. Stavolta il risultato premia la coppia della Beach & Park che si impone per 2 a 1 (15/7, 10/15, 15/10) conquistando un meritato bronzo alle spalle di Sonia Capriglia e Giulia Petroncini (oro) e a Balestri/Zaccaria (argento).

