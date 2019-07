Beach volley: vittoria per Lupo e Nicolai. Stasera gli spareggi per la qualificazione

I due vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno battuto in tre set gli avversari brasiliani Andre e Giorgio, conquistando così il primo posto del girone. Ai Mondiali di Amburgo, dopo la vittoria 25-23 nel primo incontro, sono poi stati battuti nel secondo 21-16, per poi trionfare al terzo set 15-12. Per sapere chi saranno i loro avversari bisognerà aspettare gli spareggi serali tra le lucky losers, le squadre che si sono classificate terze nel girone, senza però essere tra le migliori. Gli incontri vedranno impegnati anche gli italiani Alex Ranghieri e Marco Caminati contro i tedeschi Philipp Arne Bergmann e Yannick Harms.

Si sono giocati nel pomeriggio i sedicesimi del mondiale femminile di beach volley di Amburgo: le italiane Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno battuto in tre set le loro avversarie Ana Galley e Fernanda Pereyra. Fuori invece le padrone di casa Schneider e Kortzinger, che dopo aver battuto nello spareggio le sorelle canadesi Mcnamara, hanno perso contro le svizzere Heidrich e Vergé-Depré. Finisce l'avventura anche di Margareta Kozuch e Laura Ludwig, vincitrici dello scorso mondiale.