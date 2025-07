Beatrice Casarin brilla agli Italiani di pattinaggio: undicesimo posto a Novara

Dal 23 al 28 giugno, Novara ha ospitato il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico 2025, una settimana di sport ad altissimo livello. Tra le protagoniste della categoria Cadetti anche Beatrice Casarin, giovane talento sammarinese, che ha mostrato grande personalità e qualità tecniche.

Beatrice ha aperto la competizione con uno short program elegante e preciso, eseguendo tutti gli elementi con sicurezza e maturità. La performance le è valsa un brillante nono posto parziale, tra gli applausi del pubblico e l’apprezzamento della giuria.

Nel programma lungo, più complesso e carico di emozione, la giovane atleta ha incontrato qualche difficoltà tecnica. L’ansia da prestazione ha influito sull’esecuzione, portandola al sedicesimo posto nella seconda parte di gara.

La classifica finale l’ha vista chiudere all’undicesimo posto su 37 partecipanti: un risultato importante che testimonia il livello raggiunto e il potenziale ancora da esprimere.

Beatrice rientra a casa con consapevolezza e determinazione, pronta a trasformare l’esperienza di Novara in un trampolino di lancio per il prossimo appuntamento: il Campionato Europeo di Trieste, in programma dal 2 al 13 settembre.