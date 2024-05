TENNIS Beatrice Zamboni vince il torneo Under 14 del San Marino Tennis Club Nel maschile finale tra Jacopo Canini e Federico Attanasio

Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Nel femminile successo di Beatrice Zamboni. La portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.1, ha battuto nel match-clou Giorgia Muratori (Tc Riccione), testa di serie n.2, per 1-6, 6-4, 10-4. Nel maschile la finale è in programma lunedì alle 16, tutta targata Tc Viserba tra Jacopo Canini e Federico Attanasio.

Maschile, quarti: Jacopo Andruccioli (n.1)-Nicolò Brugioni 6-2, 6-3, Jacopo Canini (n.4)-Nicolò Della Chiara 4-6, 6-1, 11-9, Alessandro Casanova (n.3)- Alessandro Damiani 6-4, 3-1 e ritiro, Federico Attanasio (n.2)-Leonardo Tana 6-1, 6-4. Semifinali: Canini-Andruccioli 3-6, 6-4, 11-9, Attanasio-Casanova 6-1, 6-3.

