Beccari, pronto per il gigante.

Dopo l’esordio di martedì nello slalom speciale, domani Mattia Beccari tornerà in pista al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea. La prima manche del gigante scatterà alle 9.30 alla Ski Area di Tarvisio, la seconda prova è in programma per le 12.30. “Domani avrà luogo il gigante, specialità preferita da Mattia. L’allenamento di questa mattina è stato positivo. La neve è ora più compatta rispetto allo slalom di 3 giorni fa, Il tracciato sarà quindi meno rovinato ma bisognerà fare i conti con la maggiore durata della gara. Due giorni fa ha subito in allenamento una leggera contusione alla tibia, che fortunatamente si è sistemata. Oggi Mattia è carico, le sensazioni in prospettiva della gara sono molto buone” ha commentato il tecnico Riccardo Stacchini. Oltre al tecnico, alla gara assisteranno anche Wiliam Zanna, capo missione per San Marino, e il presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali, Gian Luca Gatti, da pochi giorni arrivato in Friuli-Venezia Giulia.

