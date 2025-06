BASEBALL Beffa San Marino, Parma passa da 0-3 a 4-3 Sul triplice vantaggio al 3° inning, i Titani subiscono l'accorcio al 6° e il sorpasso all'ultima ripresa, con la valida di Gonzalez a sancire il successo della capolista.

Beffa San Marino, Parma passa da 0-3 a 4-3.

Ko amaro per il San Marino Baseball che in gara 1 contro la capolista Parma va sul triplice vantaggio già al terzo innining, salvo poi cedere 4-3. La rimonta ducale comincia al 6° e si compie nell'ultima ripresa, con la valida da due punti di Gonzalez che vale il sorpasso. In attesa di gara2, in programma a Serravalle alle 20, San Marino scende a -3 dalla capolista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: