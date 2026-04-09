Bellarte: "Il risultato non rende merito alla prestazione di San Marino". Osimani: "Dovevamo approcciare meglio"

Nel servizio le interviste al CT della Lettonia Massimiliano Bellarte e al CT di San Marino Roberto Osimani

Si conoscono da tempo e si stimano a vicenda il CT della Lettonia Bellarte e quello di San Marino Osimani. Il test per i biancoazzurri del Titano è stato severo con la Lettonia che si è imposta per 8-0. Massimiliano Bellarte fa i complimenti a San Marino per l'impegno, l'intensità e la prestazione. Roberto Osimani non parla delle assenze, ma di un approccio iniziale morbido. Nella ripresa la Nazionale di Futsal è migliorata molto nell'atteggiamento.

Nel servizio le interviste al CT della Lettonia Massimiliano Bellarte e al CT di San Marino Roberto Osimani







