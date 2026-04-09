QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Bellarte: "Il risultato non rende merito alla prestazione di San Marino". Osimani: "Dovevamo approcciare meglio" Il CT della Lettonia Massimiliano Bellarte sottolinea i meriti dei suoi ma fa i complimenti a San Marino. Il CT dei biancoazzurri Roberto Osimani parla di fase difensiva da rivedere, meglio in fase offensiva anche se è mancata un po' di precisione

Si conoscono da tempo e si stimano a vicenda il CT della Lettonia Bellarte e quello di San Marino Osimani. Il test per i biancoazzurri del Titano è stato severo con la Lettonia che si è imposta per 8-0. Massimiliano Bellarte fa i complimenti a San Marino per l'impegno, l'intensità e la prestazione. Roberto Osimani non parla delle assenze, ma di un approccio iniziale morbido. Nella ripresa la Nazionale di Futsal è migliorata molto nell'atteggiamento.

Nel servizio le interviste al CT della Lettonia Massimiliano Bellarte e al CT di San Marino Roberto Osimani

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