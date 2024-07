Prima prova del Campionato Regionale Emilia Romagna categoria under 20-15-13 organizzato in collaborazione con la Federazione Sammarinese al Lago Pino, nel forlivese. Riccardo Ducci ha ottenuto il secondo posto tra gli under 15, tra gli under 13 vince Daniele Clementi, terzo posto per Francesco Biordi e Samuele Brighi, quarto Matteo Jeannin. La squadra sammarinese era accompagnata dal Presidente Federale e istruttore Bruno Zattini.