Bene i pongisti sammarinesi al mondiale in Ungheria

Pasqua in terra ungherese per i pongisti sammarinesi impegnati nei campionati mondiali e grande risultato per Mattia Berardi N. 864 delle classifiche ITTF che vince 4/3 al termine di un lungo e duro mach contro il N. 383 mondiale Knight. In mattinata lo stesso Mattia Berardi in coppia con Chiara Morri aveva perso 3/0 al primo turno in doppio misto contro la forte coppia Ukraina Pesotska/Pryshepa. Sconfitti invece nel primo turno di singolare Mattias Mongiusti 4/0 contro il finlandese Naumi, Federico Giardi 4/0 contro il croato Kokarek e Chiara Morri contro la norvegese Carlsen 4/1 al termine di un mach molto equilibrato.