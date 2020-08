Bene i sammarinesi a Roma, la stella è Arianna Valloni

Buoni risultati per la squadra agonistica della Federazione Sammarinese Nuoto ai Campionati Italiani Assoluti di Roma. Continua a brillare la stella di Arianna Valloni che ha nuotato i 1500 stile in 16.45.40, ritoccando il personale di ben 8 secondi. Al suo primo Campionato Italiano Assoluto, dover aver vinto tre medaglie in categoria Juniores, la Valloni ha chiuso in sesta posizione alle spalle delle azzurre Martina Caramignoli e Simona Quadarella. Buona la prova della nuotatrice biancazzurra anche negli 800 stile, dove ha migliorato ancora una volta il suo tempo, portandolo a 8.49.88.

Giacomo Casadei e Loris Bianchi sono scesi in vasca rispettivamente per i 50, 100 e 200 rana e per gli 800 e 1500 stile libero, offrendo prestazioni in linea con i propri personali. Questa settimana Loris Bianchi sarà impegnato nella prova in acque libere a Piombino, mentre la Valloni e Casadei riprenderanno a breve gli allenamenti in vista della nuova stagione.