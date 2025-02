Benvenuti e Forcellini candidati alla presidenza

Sarà corsa a due per la presidenza del Comitato olimpico nazionale sammarinese, con una sfida tra Andrea Benvenuti, responsabile dei preparatori atletici e membro della commissione tecnica della della Federcalcio, e Christian Forcellini, attuale vicepresidente del Comitato olimpico e presidente della Federazione tennis. Queste le candidature avanzate ieri sera, nella seduta del Comitato esecutivo del Cons in vista delle elezioni per il quadriennio olimpico 2025-2028.

I nominativi in corsa per i vari ruoli sono stati proposti da 30 federazioni sportive sammarinesi. Per la vicepresidenza sono candidati: Gian Luca Gatti (sport invernali), Gian Luigi Lazzarini (pallavolo), Stefano Valentino Piva (tennistavolo), Marco Giancarlo Rossini (nuoto) ed Emanuele Vannucci (golf). Due i candidati per la segreteria generale, Eros Bologna, che ricopre attualmente l’incarico, e Federico Valentini.

Dodici sono i presidenti in lizza per i tre posti disponibili in seno all’Esecutivo compatibili con l’incarico federale: Fabrizio Castiglioni (ginnastica), Enea Ercolani (baseball), Luca Liberti (pallacanestro), Maurizio Mazza (arti marziali), Paolo Michelotti (motociclismo), Stefano Valentino Piva (tennistavolo), Marco Giancarlo Rossini (nuoto), Mauro Santi (atletica leggera), Paolo Valli (automotoristica), Emanuele Vannucci (golf), Elisa Zafferani (ippica), Marino Antimo Zanotti (judo-lotta).

Tania Casadei, Gian Luigi Macina, Carolina Mazza, Martina Mazza, Marco Santi, Luciano Scarponi e Giuliano Tomassini, gli ultimi componenti del Comitato esecutivo in carica, sono i sette candidati per i due posti all’interno del Ce non compatibili con incarichi federali o di associazioni affiliate. Il Consiglio nazionale, chiamato a eleggere il presidente e gli altri sette componenti dell’Esecutivo, si riunirà giovedì 13 marzo.