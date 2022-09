UN ASSIST PER LA PACE

Berti-Brighi-Floccari-Benedettini: "Lo sport veicola i valori più grandi"

Tanti i personaggi che hanno contribuito al successo della manifestazione "un assist per la pace" basket in carrozzina. Tra loro l'olimpionico Gian Marco Berti, gli ex calciatori Brighi e Floccari e il portiere della Nazionale Benedettini