Berti disputa una grande Olimpiade ma non basta

Non basta a Gian Marco Berti disputare un'ottima qualificazione nella gara di Trap maschile. Il sammarinese getta la qualificazione alla finale nell’ultima sessione della mattina, quando sbaglia il quarto piattello. L’errore all'inizio lo ha condizionato, e il secondo al quattordicesimo, gli ha definitivamente sbarrato la strada verso l’ultimo atto. Berti ha dimostrato comunque di saperci stare a questi livelli sparando benissimo e restando attaccato al sogno fino all’ultima sessione. Aveva cominciato alla grande nelle prime due facendo il pieno; 50. Il primo, e unico, errore nella terza, gli ha permesso di chiudere la giornata di ieri a 74. Questa mattina ha continuato a sparare bene chiudendo la prima con 24 che lo ha portato a quota 98 su 100. L’ultima, come detto, è quella fatale in chiave finalissima: il 23 che porta il totale a 121 non basta. Resta, comunque, una grande Olimpiade quella di Berti in una qualificazione di altissimo spessore.