Berti e Perilli: "Siamo pronti per gli Europei"

Vacanze finite per gli atleti sammarinesi del Tiro a Volo. L'attività internazionale ricomincia la prossima settimana, con i Campionati Europei, in programma a Cipro. A rappresentare la Repubblica di San Marino ci saranno 4 tiratori. I due medagliati delle Olimpiadi di Tokyo, Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, oltre e Manuel Mancini e al giovane Simone Rigoni, che parteciperà alla gara nella categoria junior. Un appuntamento di grande rilievo perchè oltre al titolo continentale, la gara cipriota metterà in palio anche due carte olimpiche per Parigi 2024. Ed è proprio dalle pedane di Larnaca che Alessandra Perilli vuole ripartire, provando a conquistare il titolo europeo ed il pass per prossime Olimpiadi. Dello stesso avviso Gianmarco Berti, che riparte con rinnovato entusiasmo, dopo la splendida medaglia di bronzo vinta ai giochi del Mediterraneo.

Nel servizio le interviste ad Alessandra Perilli e Gian Marco Berti