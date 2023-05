MALTA 2023 Berti oro, Tomassoni argento: è doppietta Finale tutta sammarinese nel trap con Gian Marco Berti che supera Alfio Tomassoni.

Il tiro a volo non smette mai di stupire. Il tiro a volo è oro e argento. Una doppietta fantastica, storica, che a memoria rimanda al 1989, oro ad Amici e argento proprio a quel Alfio Tomassoni tornato in pedana. Doppietta come nel 2017, oro Mancini e bronzo Gian Marco Berti. Proprio Gian Marco che nella seconda giornata di qualifiche aveva regalato qualche brivido. Poi una finale bella, bellissima, con due sammarinesi in pedana grandi protagonisti. È una finale di assoluto livello con punteggi molto vicini. La tensione sale, piattello dopo piattello fino a rimanere in quattro. Qui è uno spettacolo. Berti diventa un cecchino infallibile e scappa via a 32. Tomassoni, Akterzi e Galea sono a 30. Il maltese resta fuori per la peggiore classifica nelle qualifiche. San Marino è già sicuro di due medaglie, serve stabilire il colore. Altri cinque piattelli, Berti va verso l'oro, Tomassoni se la gioca con il cipriota, altro pari a 34 e il sammarinese che si aggiudica il pass finale sempre per la migliore classifica. È finale tutta biancoazzura, il sogno di ogni allenatore e di ogni tifoso. Vince Gian Marco Berti con 44 piattelli contro i 42 di Alfio Tomassoni. Un'impresa storica, un'impresa da Titani.

Nel video l'intervista con Gian Marco Berti e Alfio Tomassoni

