#TOKYO2020 Berti: "Un solo piattello e sarei stato in finale. Felice per Alessandra" Gian Marco Berti ha disputato una qualificazione di Trap Maschile straordinaria ma il 121 non è bastato per andare in finale

Il tiratore sammarinese Gian Marco Berti si complimenta con la sua compagna di squadra Alessandra Perilli. Resta un po' di rammarico per non essere riuscito ad entrare in finale con un punteggio alto (121 su 125) "ma non posso rimproverami nulla - dichiara- ho dato il massimo".

