TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:14 Riforma IGR, Renzi: "Fermatevi". Boschi: "La maggioranza non volti le spalle ai cittadini" 12:34 La "Striscia": quando muoiono le mamme coi bambini 11:43 Riforma Igr: è muro contro muro tra sindacati e politica, nuovo sciopero durante il prossimo Consiglio 09:07 Attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla: paura per Croatti e gli attivisti in rotta verso Gaza 07:24 Addio a Claudia Cardinale, la diva che ha fatto la storia del cinema
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Biancazzurri a Creta per i Campionati Europei

Portacolori di San Marino sono Marika Colonna, Ilaria Grandi, Alvise Galli e Davide Pedini guidati dal Capitano Stefano Pazzini

24 set 2025
Biancazzurri a Creta per i Campionati Europei

Si aprono oggi a Creta i Campionati Europei a squadre di beach tennis, che vedono al via 17 Nazioni. Guidati dal Capitano Stefano Pazzini sono volati sull’isola greca Marika Colonna, Ilaria Grandi, Alvise Galli e Davide Pedini. A rompere il ghiaccio, nel pomeriggio di oggi, sarà la coppia mista Grandi – Pedini, che affronterà i lettoni Tumsevica – Ribakovs. L’altra coppia, Colonna – Galli, dopo aver beneficiato di un Bye al primo turno debutteranno contro i francesi Corenthy – Guegano, quarta testa di serie. Nel tabellone maschile Galli e Pedini entreranno in gioco al secondo turno contro i portoghesi Freitas e Maio, mentre la coppia femminile Colonna – Grandi esordirà contro le cipriote Ioannidou – Xenophontos.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.