BEACH TENNIS Biancazzurri a Creta per i Campionati Europei Portacolori di San Marino sono Marika Colonna, Ilaria Grandi, Alvise Galli e Davide Pedini guidati dal Capitano Stefano Pazzini

Si aprono oggi a Creta i Campionati Europei a squadre di beach tennis, che vedono al via 17 Nazioni. Guidati dal Capitano Stefano Pazzini sono volati sull’isola greca Marika Colonna, Ilaria Grandi, Alvise Galli e Davide Pedini. A rompere il ghiaccio, nel pomeriggio di oggi, sarà la coppia mista Grandi – Pedini, che affronterà i lettoni Tumsevica – Ribakovs. L’altra coppia, Colonna – Galli, dopo aver beneficiato di un Bye al primo turno debutteranno contro i francesi Corenthy – Guegano, quarta testa di serie. Nel tabellone maschile Galli e Pedini entreranno in gioco al secondo turno contro i portoghesi Freitas e Maio, mentre la coppia femminile Colonna – Grandi esordirà contro le cipriote Ioannidou – Xenophontos.

