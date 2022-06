“Bike Xperience Rimini Titano”, domenica la giornata all’insegna del cicloturismo esperienziale

“Bike Xperience Rimini Titano”, domenica la giornata all’insegna del cicloturismo esperienziale.

Parte domenica 12 giugno la prima edizione della manifestazione “Bike Xperience Rimini Titano”, una cicloturistica non competitiva con partenza dalla Piazza sull’Acqua - Ponte di Tiberio - per seguire un percorso amatoriale che collega la Città di Rimini alla Repubblica di San Marino, attraverso la Val Marecchia. Ha coinvolto 17 società sportive per un totale di 170 iscritti.

“Lo sport come promozione di sano spirito sportivo, cultura e tradizione del territorio, valori che appartengono anche alla Repubblica di San Marino, riconosciuta Patrimonio dell’Unesco, lo scopo è far conoscere a tutti il nostro paese, ricco di percorsi naturali e storia – ha detto il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini - un ringraziamento speciale all’Assessore Moreno Maresi e ai suoi collaboratori per aver organizzato l’evento pensando ad una sinergia anche con il territorio sammarinese e auspico ulteriori partnership per nuove manifestazioni sportive”.

“Questa nuova modalità di vivere lo sport - ha dichiara l'Assessore allo Sport Moreno Maresi- apre nuove possibilità e spazi per far conoscere territori, culture e prodotti, che identifica un’esigenza sempre più diffusa, anche nella nostra città. L’evento ha una connotazione particolare poi perché mette in rete diverse realtà, ciascuna con le proprie specificità culturali alimentari e territoriali.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: