Bilanci e contribuiti nella seduta del Consiglio Nazionale

Per la prima volta nel 2020 si è riunito il Consiglio Nazionale del Cons. Approvato il bilancio consuntivo 2019 che si chiude con un avanzo di gestione di 64.778,06 euro. Ratificata la variazione al bilancio previsionale 2020, che ha visto in assestamento una riduzione complessiva di entrate pari a € 755.300,00 dagli oltre 5 milioni inizialmente previsti, con minori contributi pubblici per € 385.000,00. Il Consiglio Nazionale ha ratificato i prospetti consuntivi e previsionali delle Federazioni. Approvata anche la proposta dell’Esecutivo sulla ripartizione del contributo ordinario 2020 alle Federazioni, frutto del nuovo sistema di calcolo e dei nuovi parametri adottati. Nel complesso sono stati distribuiti alle Federazioni 698.200 euro, mentre si è deciso di accantonare il contributo di solidarietà del 3%, pari a 21.800 euro, per poter meglio valutare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I membri del Consiglio Nazionale sono stati chiamati ad esprimersi sulla questione del rinnovo dei consigli federali e del Comitato Esecutivo del CONS, previsto dopo la celebrazione delle Olimpiadi. Alla luce del posticipo dei Giochi Olimpici di Tokyo al 2021 e sulla base del riferimento del CIO, è lasciata facoltà ad ogni Comitato Olimpico stabilire il termine delle elezioni in base al ciclo olimpico, modificato a seguito della pandemia. Il Consiglio Nazionale è orientato a svolgere i rinnovi dopo i Giochi Olimpici, come da Statuto. Sarà quindi data comunicazione alla Segreteria di Stato con delega allo Sport di emanare eventuali provvedimenti, in base alla legge, per prender atto dell’eccezionalità della situazione creatasi.