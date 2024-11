CICLISMO Bilancio di fine stagione per i ciclisti "pro" residenti a San Marino Tra i presenti, gli ori olimpici e mondiali Consonni e Barbieri, i vincitori di tappe al Giro Fortunato e Dainese e l'ex campione lettone Ugrjumov.

Riunione di fine stagione per i tanti ciclisti professionisti residenti a San Marino, una quarantina di atleti che comprende nomi importanti e astri nascenti. Tra i presenti alla serata, Simone Consonni, oro olimpico e mondiale nell'inseguimento a squadre, Rachele Barbieri, stella della pista con un oro iridato e 6 europei, poi vincitori di tappe al Giro d'Italia come Lorenzo Fortunato e Alberto Dainese e il nazionale azzurro Lorenzo Rota. Tra gli emergenti invece c'è Davide Piganzoli, terzo al Giro dell'Emilia U23.

Tra i presenti anche stelle del passato come il lettone Petr Ugrjumov – 2° al Giro '93 e al Tour '94 – o ex pro come Emanuele Boaro: oggi dirigenti e accomunati dal legame col Titano.

Nel video, le parole del ciclista Davide Piganzoli e dei dirigenti Emanuele Boaro, Raffaele Babini e Petr Ugrjumov

