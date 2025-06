Biliardo 5 birilli: Alfredo Torre Rossini conquista il titolo di specialità 2025

Dal 19 maggio al 5 giugno si è svolto il Campionato Sammarinese di 5 Birilli, che ha visto la partecipazione di 20 giocatori. La competizione si è articolata in una prima fase a gironi, seguita da semifinali e finale a eliminazione diretta. Il titolo di Campione Sammarinese di 5 Birilli 2025 è stato conquistato da Alfredo Torre Rossini, che ha superato in semifinale Gualtieri Corrado 2-0, e in finale ha avuto la meglio su Maurizio Gobbi per 2-1, in quella che può essere definita una vera e propria "classica" del biliardo sammarinese. Gobbi, dal canto suo, aveva raggiunto la finale battendo Valter Gasperoni in semifinale. Il campionato era valido per il ranking nazionale, utile alla selezione della squadra che rappresenterà San Marino al Campionato del Mondo a Squadre, in programma a Madrid dal 21 al 23 novembre.