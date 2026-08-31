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Biliardo, esperienza positiva per Maurizio Gobbi e Alfredo Torre Rossini al Mondiale in Argentina

I portacolori sammarinesi hanno chiuso l'esperienza ai gironi ottenendo due vittorie. Il titolo mondiale è andato all’italiano Antonio La Manna

31 ago 2026
Biliardo, esperienza positiva per Maurizio Gobbi e Alfredo Torre Rossini al Mondiale in Argentina

Si sono conclusi a Marcos Juárez, in Argentina, i 27esimi Campionati del Mondo di biliardo a cinque birilli, con San Marino rappresentato da Maurizio Gobbi e Alfredo Torre Rossini. Entrambi i giocatori biancazzurri hanno ottenuto due vittorie nei rispettivi gironi, al termine di una competizione caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato. Torre Rossini ha chiuso il proprio raggruppamento al sesto posto, mentre Gobbi ha terminato al settimo.

Il titolo mondiale è andato all’italiano Antonio La Manna. La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese ha sottolineato il valore della prova dei due atleti, considerando anche la difficoltà dei gironi affrontati. “Un risultato da leggere anche alla luce dell’eccezionale livello tecnico della competizione: tutti e quattro i semifinalisti del Campionato del Mondo erano infatti inseriti nei due gironi dei nostri atleti. Tre di loro erano nel girone di Gobbi e uno nel girone di Torre Rossini”, ha evidenziato la Federazione.

“Questo rende ancora più significativo il percorso affrontato dai nostri rappresentanti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori al mondo”, prosegue la nota. La Federazione ha quindi rivolto un plauso ai due sammarinesi: “Vogliamo fare i complimenti a Maurizio Gobbi e Alfredo Torre Rossini per aver rappresentato San Marino ai massimi livelli internazionali. Una spedizione importante, che lascia esperienza, consapevolezza e la voglia di continuare a crescere”.




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