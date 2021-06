BILIARDO Biliardo: Gasperoni è campione sammarinese

Biliardo: Gasperoni è campione sammarinese.

Dopo oltre un anno di forzata inattività agonistica, si è svolto il Campionato Sammarinese di biliardo nella specialità “stecca 5 birilli” all'italiana. La vittoria è andata a Walter Gasperoni che ha superato in finale Gian Luca Genghini con il punteggio di 3-2. Grazie a questo successo, Gasperoni si è garantito la possibilità di partecipare ai prossimi mondiali in programma a Calangianus, in Sardegna, posticipati alla primavera 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: