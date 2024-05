BILIARDO SPORTIVO Biliardo: il Bar Casa Rossa vince il campionato Interregionale serie B

Finale di stagione sportiva importante per la squadra di biliardo a boccette Casa Rossa 1 di Murata. Dopo aver conquistato la vittoria nel Campionato Interprovinciale UISP RN-PU 2023-24 Serie B girone B (89 punti in 22 giornate di gioco) è arrivato il bis nel Campionato Interregionale UISP serie B, superando nella finalissima per 4-1 il Bar Euro di Cattolica. Si è giocato nel salone fieristico di Morciano di Romagna, su biliardi con buche sulla lunghezza di 6 incontri, 3 singoli ai punti 80 e 3 coppie ai punti 70. Il primo turno si è chiuso sul 3-0 per Casa Rossa con la vittoria di Cancellieri, Mondaini, Marini-Zama. Nel secondo turno Bar Euro conquista un punto con Salani, poi la coppia della Casa Rossa Martinelli-Amantini porta il punto decisivo per il risultato finale 4-1. La squadra sammarinese capitanata da Mario Cenci è composta da: Andrea Amantini, Manuel Cancellieri, Renato Francioni, Lorenzo Gattei, Emanuele Marini, Villiam Martinelli, Guerrino Mattioli, Cristian Mondaini, Giuliano Toccaceli, Paolo Zafferani, Mauro Zama. Una vittoria che la squadra sammarinese ha dedicato a Renato Carattoni, gestore del Bar Casa Rossa per il suo impegno e la sua passione espressi per il biliardo.

