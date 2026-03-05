Biliardo: Nazionale di San Marino in Turchia per gli Europei

È partita verso Antalya, in Turchia, la Nazionale Sammarinese di biliardo sportivo, che dal 7 all’11 marzo parteciperà agli Europei individuali e a squadre di 5 birilli. Maurizio Gobbi e Alfredo Torre Rossini rappresenteranno i colori biancazzurri nel torneo singolare, il primo è stato inserito nel girone D con l’italiano Matteo Gualemi e il lussemburghese Did Schintgen, mentre il secondo nel gruppo C si scontrerà contro il rappresentante della Francia Florian Giungand e l’olandese Wilco Meusen. I primi due classificati di ogni girone accederanno al turno successivo. Gobbi e Torre Rossini saranno poi raggiunti da Cristiano Urbinati e Gianrico Biordi, formando il team per il torneo a squadre che partirà lunedì 9 marzo, con i sammarinesi inseriti nel gruppo con Francia e Repubblica Ceca. Tutti gli atleti sono stati seguiti durante la preparazione dal tecnico federale Marco Bartolucci.







