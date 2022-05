BILIARDO 5 BIRILLI Biliardo: San Marino protagonista alla Coppa Europa

Biliardo: San Marino protagonista alla Coppa Europa.

In Austria la squadra sammarinese di biliardo ha vinto le prime due partite del girone di qualificazioni della Coppa Europa per Nazioni. San Marino ha battuto 5-0 l'Austria 2 nella gara di esordio e 3-2 la Repubblica Ceca. I biancoazzurri sono stati superati nella terza partita dalla Germania per 5-0.

Nei quarti di finale San Marino sfiderà la Svizzera. La nazionale sammarinese è formata da: Alfredo Torre Rossini, Maurizio Gobbi, Canio Cillis e Michele Lanci. Accompagnati dal ct Marco Bartolucci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: