BILIARDO 5 BIRILLI Biliardo: San Marino si ferma ai quarti contro la Svizzera

Biliardo: San Marino si ferma ai quarti contro la Svizzera.

Si ferma ai quarti di finale la Coppa d'Europa per San Marino. La squadra biancoazzurra guidata dal ct Marco Bartolucci è stata superata 3-0 dalla Svizzera. Per i Titani, Alfredo Torre Rossini, Maurizio Gobbi, Canio Cillis e Michele Lanci, la soddisfazione di essere tra le prime otto nazioni in Europa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: