BILIARDO SPORTIVO Biliardo Sportivo: Giorgio Chiarelli e Luigi Molaroni campioni anche di longevità

Biliardo Sportivo: Giorgio Chiarelli e Luigi Molaroni campioni anche di longevità.

Il torneo stecca a coppie, organizzato in collaborazione con la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, ha visto la partecipazione dei migliori giocatori di San Marino e sei coppie delle regioni limitrofe. Tra quelle partecipanti va segnalata la longevità di quella formata da Giorgio Chiarelli e Luigi Molaroni. Entrambi classe 1937, la coppia è stata tra le finaliste del torneo 2025 nella partita contro Walter Busignani e Walter Gasperoni. La coppia di 87enni si allena quotidianamente e pensa già alla prossima edizione.

