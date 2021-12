Biliardo Sportivo: Maurizio Gobbi è campione sammarinese

Biliardo Sportivo: Maurizio Gobbi è campione sammarinese.

Con la vittoria di Maurizio Gobbi si è concluso il campionato nazionale di Goriziana. 24 gli iscritti che si sono cimentati ai tavoli verdi del Bar Ferrovia per la conquista di una medaglia e la maglia di campione 2021. La kermesse durata quattordici giorni ha visto, causa pandemia, dopo le mancate edizioni 2020 una rinascita. Dopo la prima settimana di partite sono arrivati alle semifinali i quattro giocatori più in forma del momento che sono stati suddivisi in due partite rispettivamente con Gianluca Genghini contro Walter Busignani e Maurizio Gobbi contro Pier Marino Colombari. Dall’esito degli incontri, tutti molto equilibrati, hanno passato il turno e quindi il diritto alla finale Genghini e Gobbi. La finale ha visto prevalere Maurizio Gobbi nettamente su Gianluca Genghini mettendo in tavolo forse il miglior gioco dell’intera manifestazione. Terzi a pari merito Busignani Walter e Colombari Pier Marino che completano il podio.

