BILIARDO SPORTIVO Biliardo: Stefano Rossini e Alfredo Torre Rossini vincono il 2° Torneo Aslem

Si è svolto il 2° Torneo Pasquale ASLEM, gara a coppie di stecca organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese. Sedici le coppie al via, suddivise in quattro gironi. A vincere sono stati Stefano Rossini e Alfredo Torre Rossini che, dopo aver superato in semifinale la coppia formata da Gianluca Genghini e Angelo Grieco, in finale si sono imposti su Maurizio Giardi e Maurizio Gobbi, a loro volta vincitori in semifinale su Francesco Bargellini e Antonio Russo. Le quote dell'iscrizione sono andate in beneficenza all'ASLEM attraverso l'acquisto delle uova di Pasqua e delle colombe dell'Associazione.

