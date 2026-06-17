Billie Jean King Cup 2026: Malta - San Marino 3-0

Cominciate questa mattina con la prima sfida tra San Marino e Malta, la Billie Jean King Cup organizzata per la prima volta sul Titano.

Cominciate questa mattina con la prima sfida tra San Marino e Malta, la Billie Jean King Cup organizzata per la prima volta sul Titano. Questa mattina il via alla competizione. Nel singolare doppia sconfitta per San Marino: nel primo match la maltese Elaine Genovese ha battuto Talita Giardi con un netto 6/2 6/2. Nulla da fare nemmeno per Serena Pellandra contro Emma Montebello, la quale si è imposta con il punteggio di 6/3 6/3 in un 1h e 33”. Troppo forti le due maltesi che hanno dominato anche il doppio con un netto 6/1, 6/0 che ha fissato il punteggio sul 3-0 in favore di Malta.







