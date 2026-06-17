Billie Jean King Cup, Barbieri: "Un'emozione rappresentare San Marino, vogliamo crescere sempre di più"

Capitano della Nazionale femminile di tennis di San Marino, Antoine Barbieri ha raccontato le emozioni, le difficoltà ma anche le soddisfazioni di questo esordio casalingo in Billie Jean King Cup: "Sicuramente è un grande piacere e onore, perché rappresentare San Marino in casa, in una struttura così bella, davanti al nostro pubblico, è sicuramente una cosa bellissima ed è una cosa che va vissuta proprio con divertimento, perché è un'occasione più unica che rara"
Sul campo è arrivata questa sconfitta con Malta, una sconfitta che era preventivata o è mancato qualcosa? "Era un po' anche preventivata, è una squadra molto forte, anche matura. La Genovese è una giocatrice molto esperta ed è una squadra che anche l'anno scorso l'abbiamo affrontata, è molto difficile da battere. È una squadra che ha tanta tanta esperienza rispetto a noi"
Giocatrici giovani che magari hanno anche un po' sentito questa pressione di esordire in casa? "Sicuramente sì, poi Serena, ad esempio, era anche all'esordio in assoluto in Nazionale, è stata anche molto brava, ha vissuto bene la partita, ha cercato anche di fare gioco con un avversario molto forte e direi che è andata molto bene"
Da capitano però vedi dei margini di miglioramento? "Assolutamente sì, col tempo, piano piano, si punta solo a crescere"
Ed ora c'è un altro match, quello contro l'Irlanda, con che spirito si dovrà affrontare? "Sicuramente con spensieratezza, intanto non c'è niente da perdere, è una partita dove bisogna cercare di dare il massimo con una squadra che anche questa è molto forte, ci sono giocatrici che hanno un ranking internazionale quindi sicuramente sarà una bella sfida anche questa".