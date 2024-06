TENNIS Billie Jean King Cup: esordio duro per le biancazzurre contro Cipro

Prima sfida del girone, ieri, per le biancazzurre impegnate in Billie Jean King Cup in Moldavia. Il sorteggio ha visto le titane inserite nella Pool B insieme ad Armenia, Albania e Cipro. L’esordio ha visto Giorgia Benedettini e compagne affrontare proprio la forte formazione cipriota, che può vantare diverse giocatrici con una buona classifica internazionale. Nei due singolari Talita Giardi e Silvia Aletti hanno avuto vita difficile contro Daria Frayman (6-0 6-0) e Raluca Serban (6-2 6-1). Nel doppio sono scese in campo il capitano Benedettini ed Emma Pelliccioni, sconfitte per 6-1 6-0 da Constantinou e Ioannou. Domani le biancazzurre affronteranno l’Armenia.

