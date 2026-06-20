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Billie Jean King Cup, Pellandra: "Bella esperienza, orgogliosa dell'esordio e della prima vittoria"

Gioia doppia per la giovanissima tennista sammarinese

20 giu 2026

Gioia doppia per la giovanissima Serena Pellandra che, dopo aver fatto il suo esordio in Billie Jean a soli 15 anni, oggi ha vinto e regalato il punto decisivo a San Marino: "È stata una bella esperienza, mi sono divertita, tra l'altro è la prima volta che gioco, diciamo, un torneo così importante e niente, oggi ho vinto, una bella partita, è abbastanza difficile, però dai, l'ho portata a casa"

Cos'è quello che ti porterai dentro per sempre in questa giovane carriera? "Sì, ricordo quella squadra perché comunque dai, siamo state tutte insieme, abbiamo fatto una bella esperienza e comunque il primo esordio, cioè, in un torneo così importante"

Sono arrivate queste sconfitte con Malta e Irlanda, poi però oggi la soddisfazione di una vittoria con il Kosovo ci voleva, no? Anche per chiudere in bellezza... "Sì, due squadre molto forti però siamo contenti di aver chiuso in bellezza, sia io che la mia compagna"

Questa vittoria può essere un punto di partenza, magari, anche per migliorare e arrivare a giocarsela con quelle più forti? "Sì, sì, sicuramente, un punto di partenza, diciamo, molto importante".





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