Billie Jean King Cup, San Marino chiude 9° col 2-0 sul Kosovo

Dopo un girone senza successi, coi playoff San Marino ingrana e porta a casa la prima vittoria nel Gruppo III Europa di questa Billie Jean King Cup, chiudendola al 9° posto. 2-0 al Kosovo deciso già nei singolari, così il doppio nemmeno si gioca. A sbloccare le titane è Talita Giardi col doppio 6-1 su Aja Broqi, dopodiché Serena Pellandra completa l'opera battendo 6-2 6-0 Learta Muharremi.
Al pari di San Marino è 9° posto pure per l'Albania, a sua volta vincente 2-0 su Andorra. Anche qui, bastano i singolari: Kristal Dule supera con un doppio 6-3 Judit Cartana Alana, mentre è un doppio 6-0 nel successo di Gresi Bajri su Laura Pichel.