Billie Jean King Cup: San Marino in campo oggi con l'Irlanda

Giovedì seconda giornata di gare sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, dove fino a sabato sono in svolgimento le sfide del gruppo III Europa di Billie Jean King Cup. Ieri giornata di riposo per le biancazzurre, che torneranno in campo oggi contro l’Irlanda.

Gli incontri disputati giovedì hanno visto l’Estonia imporsi per 3-0 sul Lussemburgo nel Girone A, l’Islanda vincere 2-1 contro il Kosovo nel Girone B, Malta superare 2-1 l’Irlanda nel Girone C, mentre nel Girone D, l’unico da 4 squadre, il Montenegro ha centrato il successo per 3-0 sull’Azebaijan e l’Armenia avere la meglio sull’Albania per 3-0.







