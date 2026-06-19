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Billie Jean King Cup, San Marino ko 3-0 con l'Irlanda: ora il Kosovo per il piazzamento

Le irlandesi risolvono la pratica già coi singolari. Titane in campo domani con le balcaniche per il 7° posto.

19 giu 2026

Come con Malta, anche nella seconda sfida del girone di Billie Jean King Cup San Marino chiude con un ko liscio. Finisce 3-0 per l'Irlanda che risolve la pratica già coi singolari: Aisling O' Connor supera Talita Giardi con un doppio 6-3, mentre Celine Simunyu completa l'opera col 6-1 6-2 su Serena Pellandra, rendendo ininfluente il risultato del doppio. Nel quale comunque l'andamento non cambia: O' Connor e Anna Bowtell la sistemano nei canonici due set, imponendosi 6-0 6-2 su Giardi ed Emma Pelliccioni.

Ora San Marino è atteso da una delle altre terze, il Kosovo, da affrontare domani nella sfida per uno dei due 7mi posti (l'altro se lo giocano Andorra e Albania). Le due promozioni nel Gruppo II Europa sono in palio per le quattro vincitrici dei gruppi: a spareggiare sono Estonia e Armenia, da un lato, e Moldova e Malta, dall'altro. Lussemburgo-Montenegro e Islanda-Irlanda sono gli incroci per determinare le due quinte, mentre il 13° e ultimo posto va all'Azerbaijan, fanalino di coda del girone da 4.




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