Billie Jean King Cup: San Marino ko con il Lussemburgo

Nell'ultima sfida del girone della Billie Jean King Cup. San Marino cede contro il Lussemburgo per 3-0. Nel primo singolare Giorgia Benedettini ha perso con il risultato di 6-0, 6-2 contro Laura Palumbo. Silvia Alletti, dopo un primo set che l’ha vista cedere per 6-1, ha opposto resistenza nel secondo, vinto dalla lussemburghese Eleonora Molinaro per 6-4. Infine, il doppio formato da Talita Giardi e Emma Pelliccioni è stato battuto 6-0 6-2 da Palumbo – Schaul. Le ragazze del tecnico Alice Balducci torneranno in campo sabato nello spareggio che decreterà la posizione finale.