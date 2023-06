TENNIS Billie Jean King Cup: Titane sconfitte dal Montenegro Jack Chapman trionfa all'Open di Parma

Le titane, al via del gruppo III in Macedonia del Nord, hanno affrontato oggi il Montenegro. Nel primo singolare Talita Giardi ha dato del filo da torcere a Petra Mirkovic, che si è imposta al terzo set: 6-3 6-7 (5) 6-3 il risultato in favore della montenegrina. Combattuto anche il match che ha visto Silvia Alletti opposta a Iva Lakic, che ha avuto la meglio per 6-3 7-5. Infine, il doppio Alletti – Benedettini ha ceduto per 6-1 6-0 alla coppia Lakic – Ratkovic. Domani le biancazzurre, guidate dal tecnico federale Alice Balducci, sfideranno il Lussemburgo. Jack Champman si è invece aggiudicato il torneo rodeo Open maschile organizzato dallo Sporting Club di Parma. L’australiano in forza alla Scuola Federale Tennis di San Marino, prima testa di serie del tabellone finale, ha superato in semifinale Niccolò Iemmi per 4-0 4-1 e si è aggiudicato il titolo battendo 3-4 (6) 4-1 7-2 Filippo Dal Poggetto.

