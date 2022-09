FINALE SCUDETTO Bindi: "Peccato non aver sfruttato l'occasione", Poma: "Gara7 un premio per il baseball"

Nel dopo partita c'è un po' di rammarico per Doriano Bindi per non aver sfruttato l'occasione, soddisfatto Gianguido Poma per la vittoria che vale gara7.

