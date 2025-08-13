Bizzotto lancia la Virtus: "Attaccare e fare gioco è nel nostro dna"

L'intervista a Luigi Bizzotto

"Ci ha fatto male il risultato finale, perché forse non meritavamo di perdere. Probabilmente il 2-2 sarebbe stato il risultato più giusto e anche forse un pochettino migliore per noi per il ritorno. Però abbiamo analizzato, adesso farò vedere anche ai ragazzi alcune cose, ci sono cose negative che abbiamo fatto che possiamo migliorare e ci siamo resi conto che comunque abbiamo qualche possibilità".

È stata una partita, quella dell'andata, molto particolare, girata attorno a qualche episodio. Te l'aspetti diversa da quella di domani?

"Io spero sia diversa nel risultato, più che altro. Loro sono una squadra forte fisicamente, sarà difficile da affrontare. Però noi abbiamo, dalla nostra, un buon tasso tecnico, secondo me, che dobbiamo e possiamo mettere in evidenza più che all'andata".

Quindi è una partita propositiva, quella che ti aspetti da parte di tuoi?

"Sì, glielo chiederò, ma senza neanche tanto bisogno di chiederlo, perché è nel DNA della nostra squadra quella di provare sempre a impostare il gioco, a comandare il gioco, anche se contro squadre forti, però il fatto di attaccare è un pochettino una nostra caratteristica".

Da Chisinau sei tornato con un po' di acciaccati, come stanno?

"Eh, non stanno bene. Purtroppo Piscaglia ha un infortunio muscolare. Benincasa, non ancora recuperato dalla distorsione che ha fatto nella rifinitura la Chisinau. Abbiamo altri giocatori con qualche problemino, però noi non siamo mai stati una squadra che si lamenta delle assenze. Anche perché chi ha giocato al posto degli assenti, parlo anche in Champions, nell'ultima occasione, hanno fatto tutti molto bene. Per cui proviamo sicuramente con tutte le nostre forze e con tutto il nostro organico".







