EUROPEI JUNIORES Bocce a Predazzo il via agli Europei Juniores L'apertura ufficiale dà il via ai Campionati Europei Juniores Under 18 di bocce, specialità Raffa, in programma a Predazzo fino al 27 settembre.

Sono undici le nazioni coinvolte e quasi 100 i giovani atleti presenti sulle corsie del Centro Sporting. A rappresentare San Marino Valentino Santolini, Giulia Santolini, appena 13 anni, Paolo Luis Francioni e Luca Gasperoni, questi ultimi tre al debutto in campo internazionale. A guidare la delegazione biancazzurra il commissario tecnico Marco Cesini, con Jacopo Frisoni nel ruolo di capo delegazione. L’Europeo assegnerà i titoli di coppia femminile, coppia maschile, coppia mista e tiro di precisione femminile e maschile. Una settimana di gare che porta in Val di Fiemme i migliori giovani interpreti europei della Raffa.

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