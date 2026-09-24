BOCCE Bocce: agli Europei juniores il doppio maschile continua a vincere 3 vittorie in 3 partite per Valentino Sansoli e Paolo Francioni

Bocce: agli Europei juniores il doppio maschile continua a vincere.

Continua il percorso netto di Valentino Santoli e Paolo Francioni ai campionati europei juniores di bocce a Predazzo. Dopo la vittoria nella giornata di ieri contro la Slovenia per 8-4, arrivano i successi contro Slovacchia (12-0) e Italia (9-4). Una vittoria e una sconfitta invece per il doppio misto, con Giulia Santolini e Luca Gasperoni che battono la Croazia 8-4, prima di cedere alla Svizzera per 9-0.





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