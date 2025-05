Bocce: al Trofeo Durantina Trasporti protagonisti i giovani sammarinesi

La Bocciofila Durantina di Urbania ha ospitato la quinta edizione del Trofeo Durantina Trasporti, gara nazionale under 18 e under 15, nonché gara regionale under 12 a squadre. Si sono sfidati 19 atleti U18, 34 U15 e 50 U12 suddivisi in 16 squadre. Presenti anche dieci atleti della Società Bocciofila Montecerreto. Nell’U15 quinto posto di Kevin Delvecchio, soddisfazioni dall’under 12 con il terzo posto a squadre e il bronzo di Giacomo Canti nelle fasi finali di categoria individuali con il Tiro Obbligato, dopo aver chiuso la prima fase eliminatoria in testa alla classifica.