Bocce: al via la Champions League, presente la Libertas San Marino.

Dopo la spedizione trionfale ai Mondiali di Mersin per la Nazionale Sammarinese, le Bocce sono chiamate ad un altro evento internazionale. Si tratta della Champions League per club, in programma a Bergamo da oggi fino a domenica quando saranno previste le finali. La Libertas San Marino sarà impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile e affronterà club provenienti da tutta Europa.

Per quanto riguarda il maschile, Gian Luigi Giancecchi sarà il capo delegazione, Loriano Giannini il coach e Jacopo Frisoni, Alfeo Carli, Enrico Dall'Olmo e Giuseppe Frisoni gli atleti. Nel femminile invece ci sarà la campionessa del mondo Stella Paoletti assieme a Lucia Eusebi, Eliana Peverani, Kety Crescenzi e Anna Maria Ciucci. In questo caso il coach è Marco Cesini mentre il capo delegazione Alfredo Mazza. Si comincia questa sera con le prime partite della fase a gironi.

