BOCCE Bocce, argento mondiale per Frisoni e Paoletti: "Resta un pizzico di rammarico ma è un grandissimo risultato" E' rientrata a San Marino la nazionale sammarinese di bocce, impegnata in Brasile per i mondiali. Brilla l'argento conquistato da Stella Paoletti e Jacopo Frisoni nella coppia mista, dopo una finale "pazza" contro l'Italia.

E' stata scritta un'altra straordinaria pagina di sport per San Marino, che si conferma protagonista ai vertici mondiali delle bocce. Ai Campionati del Mondo di specialità Raffa a Garibaldi, in Brasile, Stella Paoletti e Jacopo Frisoni hanno conquistato una splendida medaglia d'argento nella coppia mista, arrendendosi soltanto all'Italia al termine di una finale da brividi. Sfiorata un'impresa memorabile: sotto 10-0, Paoletti e Frisoni hanno messo in campo tutto il loro carattere costruendo una gran rimonta fino al 10-10. Solo la mano supplementare ha premiato gli azzurri, e lasciando un pizzico di rammarico in casa sammarinese.

"Una bellissima medaglia d'argento in coppia mista con Stella" - racconta Frisoni - "Partivamo con tanta pressione perché sapevamo che era difficile difendere il titolo che avevamo vinto nel '24, però devo dire che sono molto soddisfatto perché comunque siamo arrivati veramente a un passo dall'oro di nuovo e quindi sono veramente contento di questa bella medaglia. Il rammarico resta ed è ancora grande. Prima di tutto vanno fatti i complimenti agli avversari perché hanno giocato veramente bene. Noi purtroppo siamo partiti sottotono, specialmente io i primi tiri, però siamo stati bravi a crederci e non buttarla via. Pian pianino, punto dopo punto, un pochettino dopo ci speravamo. Poi l'ultima mano bravi loro e noi purtroppo abbiamo sbagliato, però ci sta"

Gli fa eco Paoletti: "È stato un mondiale molto intenso, quello in Brasile, da cui rientriamo a casa con un'ottima medaglia d'argento. Ovvio con un pochino di rammarico per come si è conclusa la competizione, però ci piace guardare anche il bicchiere mezzo pieno e essere fieri di ciò che siamo riusciti a portare a casa. Ci abbiamo creduto dopo la semifinale con il Brasile, sinceramente giocata a un buon livello, siamo entrati in campo determinati. Purtroppo a inizio partita non siamo riusciti ad essere incisivi in finale contro l'Italia, poi però abbiamo avuto un bel cambio di carattere dal 10-0 recuperando 10 pari, però alla fine poteva benissimo vincere l'uno l'altro, l'aghetto della bilancia era veramente minimo, è andata così e va bene così, fa parte dello sport"



Resta comunque un argento dal sapore speciale, perché San Marino ha dimostrato ancora una volta di poter competere alla pari con le grandi potenze della disciplina. Il piccolo Titano si è arrampicato ancora una volta ai piedi del tetto del mondo.

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