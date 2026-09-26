BOCCE Bocce: argento per Santolini e Francioni nel doppio maschile agli Europei juniores di Predazzo La coppia sammarinese cede solo in finale all'Italia per 12-2

Bocce: argento per Santolini e Francioni nel doppio maschile agli Europei juniores di Predazzo.

Arriva una medaglia d'argento per San Marino dai campionati europei juniores di bocce a Predazzo. Il doppio maschile, composto da Valentino Santolini e Paolo Francioni, ha raggiunto la finale per la medaglia d'oro. La coppia sammarinese è stata battuta solo all'ultimo atto dall'Italia per 12-2. Medaglia che arriva dopo un percorso quasi perfetto nella fase eliminatoria, dove hanno raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta. Una cavalcata coronata dallo splendido successo in rimonta contro la Croazia in semifinale per 10-9, dopo aver recuperato un passivo di ben 6 punti.

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